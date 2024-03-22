Начались съемки сериала «Урок» с Юрой Борисовым в главной роли
Начались съемки нового сериала «Урок» с Юрой Борисовым в главной роли, сообщает онлайн-кинотеатр Okko.
Главный режиссер проекта – Сергей Филатов. В центре сюжета – история известного музыканта, который оказывается в наркологической клинике после потери любимого человека. После выхода из больницы герой решил вернуться в родной город, где живет его брат. Музыкант становится школьным учителем и пытается помочь подросткам решить уже их проблемы.
В сериале роли исполняют также Даниил Воробьев, Ольга Лерман, Виталий Щербина, Роман Бордачев, Вера Енгылачева и другие.
Ранее вышел трейлер третьей части франшизы «Непослушники», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru