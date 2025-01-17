И. о. директора «РОСИЗО» стал заместитель Галактионовой Москвичев

Заместитель главы музейно-выставочного центра «РОСИЗО» Георгий Москвичев стал исполняющим обязанности директора организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.

Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову

Ранее экс-глава «РОСИЗО» Ольга Галактионова была назначена директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина. Прежняя глава музея Елизавета Лихачева покинула свой пост.

«Исполняющим обязанности директора... стал заместитель Ольги Николаевны Георгий Москвичев», — рассказали в «РОСИЗО».

Ольга Галактионова возглавляла музейно-выставочный центр с 2021 года.

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ФОТО: ТАСС
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