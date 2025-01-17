Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову
Новым генеральным директором Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина назначена Ольга Галактионова, сообщила министр культуры России Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
Уточняется, что Галактионова является выпускницей факультета истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также режиссерского факультета ГИТИС.
С 2021 года возглавляла музейно-выставочный центр «РОСИЗО». Под ее руководство создавались такие проекты, как «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига», а также «ДК СССР», ставший лауреатом первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева.
Ранее Елизавета Лихачева в беседе с РИА Новости подтвердила, что покидает должность генерального директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, которую она занимала с марта 2023 года, передает «Радиоточка НСН».
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