Глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева покидает свой пост

Елизавета Лихачева в беседе с РИА Новости подтвердила, что покидает должность генерального директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

По данным источников газеты «Коммерсантъ», на этом посту ее заменит Ольга Галактионова, ныне руководитель Государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО. Ожидается, что официальное представление Галактионовой состоится 17 января.

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Галактионова является выпускницей факультета истории искусств Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также режиссерского факультета ГИТИС.

Она принимала участие в многочисленных культурных проектах и с 2021 года возглавляет РОСИЗО, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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