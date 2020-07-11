Худрук МХАТа поздравил театралов со скорым открытием сезона
11 июля 202002:00
Татьяна Ладяева
Театры и кинотеатры Москвы возобновят свою работу первого августа. Постановление об этом подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в эфире НСН отметил, что после долгого простоя у кинотеатров есть проблемы с репертуаром.
«Это, конечно, очень здорово. Мы все соскучились. Не только те, кто работает в театрах, но и сами зрители, которые не представляют свою жизнь без этого. Вся индустрия несколько месяцев стояла. Я много общаюсь с киношниками, профессионалами, так они говорят, что теперь показывать нечего. Так что возникла сложная ситуация с дистрибуцией. Но я все-таки надеюсь, что никакой второй волны не последует. Но для этого нужно помнить о советах музыканта Владимира Бегунова», - сказал он.
Кроме того, художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в эксклюзивном интервью НСН рассказал о грядущих премьерах в театре.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru