Худрук МХАТа поздравил театралов со скорым открытием сезона

«Это, конечно, очень здорово. Мы все соскучились. Не только те, кто работает в театрах, но и сами зрители, которые не представляют свою жизнь без этого. Вся индустрия несколько месяцев стояла. Я много общаюсь с киношниками, профессионалами, так они говорят, что теперь показывать нечего. Так что возникла сложная ситуация с дистрибуцией. Но я все-таки надеюсь, что никакой второй волны не последует. Но для этого нужно помнить о советах музыканта Владимира Бегунова», - сказал он.

Кроме того, художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в эксклюзивном интервью НСН рассказал о грядущих премьерах в театре.