Худрук МХАТ: британские актеры боятся России, до Белоруссии им нет дела

Британский актер Стивен Фрай поддержал протесты в Белоруссии у себя в Twitter. Он назвал Лукашенко «последним диктатором Европы» и призвал правительство Великобритании выдвинуть санкции против Белоруссии, присоединившись, таким образом, к странам Евросоюза.

Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в интервью НСН поделился мнением, что до Белоруссии британским актёрам нет никакого дела. Их страх – Россия.

Актер не поверил в данные ЦИК по выборам в Минске

«В общем, либеральная тусовка неожиданно заинтересовалась и озаботилась судьбой белорусской демократии. Я не сомневаюсь, что это действие против России, до Белоруссии этим британским актерам нет никакого дела. А то, что они боятся сильную, суверенную, свободную Россию – это факт», – сказал он.

Кроме того, Эдуард Бояков в беседе с НСН поддержал позицию Минкульта, который выступает против шахматной рассадки в театрах.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Авторские НовостиАктерыМХАТ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры