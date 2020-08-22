Худрук МХАТ: британские актеры боятся России, до Белоруссии им нет дела

Британский актер Стивен Фрай поддержал протесты в Белоруссии у себя в Twitter. Он назвал Лукашенко «последним диктатором Европы» и призвал правительство Великобритании выдвинуть санкции против Белоруссии, присоединившись, таким образом, к странам Евросоюза.

Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в интервью НСН поделился мнением, что до Белоруссии британским актёрам нет никакого дела. Их страх – Россия.