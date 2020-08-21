Бояков: Шахматная рассадка зрителей опасна для театров
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Минкультуры хочет отказаться от шахматной рассадки в театрах
Минкультуры обсудит с Роспотребнадзором варианты рассадки в театрах, но предлагать шахматный порядок размещения зрителей в зале не будет.
Эдуард Бояков: «Мне очень нравится такая позиция Министерства культуры. Конечно, шахматный порядок – это очень опасная ситуация. Мы можем потерять зрительскую атмосферу, энергию зала. Театр не существует без зрителя, этим он, конечно, отличается от кинематографа. Поэтому хочется настоящего зрительского пространства», – отметил в интервью НСН Эдуард Бояков.
В Москве простились с Николаем Губенко
Церемония прощания с актером и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко прошла в московском театре «Содружество актёров Таганки», который актер основал. Он также был его художественным руководителем. Губенко скончался 16 августа на 79-м году жизни.
Эдуард Бояков: «Мы простились с человеком, который очень много сделал для русской культуры, для советской культуры. Он участвовал в возвращении Юрия Любимова в страну, а потом он также участвовал и в разделении Таганки. Долгие годы он возглавлял театр, который возник в результате разделения. Мне, как руководителю МХАТ, понятна и очевидна трагичность ситуации, когда некогда цельный театр разделяется на два. Старая Таганка и новая Таганка существуют рядом, что будет дальше с театром - непонятно, но я и не хочу об этом рассуждать. Сейчас главное, что мы простились с Николаем Губенко», – прокомментировал он в эфире НСН.
Стивен Фрай поддержал протестующих в Белоруссии
Британский актер Стивен Фрай поддержал протесты в Белоруссии у себя в Twitter. Он назвал Лукашенко «последним диктатором Европы» и призвал правительство Великобритании выдвинуть санкции против Белоруссии, присоединившись, таким образом, к странам Евросоюза.
Эдуард Бояков: «В общем, либеральная тусовка неожиданно заинтересовалась и озаботилась судьбой белорусской демократии. Я не сомневаюсь, что это действие против России, до Белоруссии этим британским актерам нет никакого дела. А то, что они боятся сильную, суверенную, свободную Россию – это факт», – поделился он своим мнением со слушателями НСН.
31 декабря будет рабочим днём
В Минтруде заявили, что сделать 31 декабря выходным днем в этом году не представляется возможным.
Эдуард Бояков: «Что ж, россияне, крепитесь. У вас было много вынужденного отпуска. Зато после 31 декабря нас ждут выходные, главное, чтобы до этого момента нас не закрыли на какой-нибудь карантин», – сказал в беседе с НСН Эдуард Бояков.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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