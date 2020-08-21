Бояков: Шахматная рассадка зрителей опасна для театров

Эдуард Бояков: «Мы простились с человеком, который очень много сделал для русской культуры, для советской культуры. Он участвовал в возвращении Юрия Любимова в страну, а потом он также участвовал и в разделении Таганки. Долгие годы он возглавлял театр, который возник в результате разделения. Мне, как руководителю МХАТ, понятна и очевидна трагичность ситуации, когда некогда цельный театр разделяется на два. Старая Таганка и новая Таганка существуют рядом, что будет дальше с театром - непонятно, но я и не хочу об этом рассуждать. Сейчас главное, что мы простились с Николаем Губенко», – прокомментировал он в эфире НСН.

