Бояков: Шахматная рассадка зрителей опасна для театров

Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.

1

Минкультуры хочет отказаться от шахматной рассадки в театрах

Минкультуры обсудит с Роспотребнадзором варианты рассадки в театрах, но предлагать шахматный порядок размещения зрителей в зале не будет.

Эдуард Бояков: «Мне очень нравится такая позиция Министерства культуры. Конечно, шахматный порядок – это очень опасная ситуация. Мы можем потерять зрительскую атмосферу, энергию зала. Театр не существует без зрителя, этим он, конечно, отличается от кинематографа. Поэтому хочется настоящего зрительского пространства», – отметил в интервью НСН Эдуард Бояков.

2

В Москве простились с Николаем Губенко

Церемония прощания с актером и депутатом Мосгордумы Николаем Губенко прошла в московском театре «Содружество актёров Таганки», который актер основал. Он также был его художественным руководителем. Губенко скончался 16 августа на 79-м году жизни.

Эдуард Бояков: «Мы простились с человеком, который очень много сделал для русской культуры, для советской культуры. Он участвовал в возвращении Юрия Любимова в страну, а потом он также участвовал и в разделении Таганки. Долгие годы он возглавлял театр, который возник в результате разделения. Мне, как руководителю МХАТ, понятна и очевидна трагичность ситуации, когда некогда цельный театр разделяется на два. Старая Таганка и новая Таганка существуют рядом, что будет дальше с театром - непонятно, но я и не хочу об этом рассуждать. Сейчас главное, что мы простились с Николаем Губенко», – прокомментировал он в эфире НСН.

3

Стивен Фрай поддержал протестующих в Белоруссии

Британский актер Стивен Фрай поддержал протесты в Белоруссии у себя в Twitter. Он назвал Лукашенко «последним диктатором Европы» и призвал правительство Великобритании выдвинуть санкции против Белоруссии, присоединившись, таким образом, к странам Евросоюза.

Эдуард Бояков: «В общем, либеральная тусовка неожиданно заинтересовалась и озаботилась судьбой белорусской демократии. Я не сомневаюсь, что это действие против России, до Белоруссии этим британским актерам нет никакого дела. А то, что они боятся сильную, суверенную, свободную Россию – это факт», – поделился он своим мнением со слушателями НСН.

4

31 декабря будет рабочим днём

В Минтруде заявили, что сделать 31 декабря выходным днем в этом году не представляется возможным.

Эдуард Бояков: «Что ж, россияне, крепитесь. У вас было много вынужденного отпуска. Зато после 31 декабря нас ждут выходные, главное, чтобы до этого момента нас не закрыли на какой-нибудь карантин», – сказал в беседе с НСН Эдуард Бояков.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
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