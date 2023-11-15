Худрук Малого театра Юрий Соломин приступил к работе из больницы
Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин приступил к работе, находясь по-прежнему в больнице после перенесенного инсульта, заявила директор Малого театра Тамара Михайлова, сообщает «Российская газета».
По её словам, худрук уже отдает распоряжения по телефону. Говоря о состоянии Соломина, директор театра отметила, что левая рука и нога актера уже действуют, но врачи уверяют, что артист всё ещё находится в стабильно тяжелом состоянии.
«Может ли это свидетельствовать об улучшении его самочувствия, мне трудно сказать», - добавила Михайлова.
Ранее у худрука Малого театра Юрия Соломина диагностировали инсульт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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