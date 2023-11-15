Худрук Малого театра Юрий Соломин приступил к работе из больницы

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин приступил к работе, находясь по-прежнему в больнице после перенесенного инсульта, заявила директор Малого театра Тамара Михайлова, сообщает «Российская газета».

Худрук Малого театра Юрий Соломин переведён из реанимации в обычную палату

По её словам, худрук уже отдает распоряжения по телефону. Говоря о состоянии Соломина, директор театра отметила, что левая рука и нога актера уже действуют, но врачи уверяют, что артист всё ещё находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Может ли это свидетельствовать об улучшении его самочувствия, мне трудно сказать», - добавила Михайлова.

Ранее у худрука Малого театра Юрия Соломина диагностировали инсульт, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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