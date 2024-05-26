ФРГ: Действия Израиля в Газе противоречат международному праву
26 мая 202405:01
Действия Израиля в секторе Газа несовместимы с международным правом, сообщает агентство DPA со ссылкой на заявление вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека.
По его словам, «Израиль там перешел границы. И это он делать не может».
Ранее международный суд ООН обязал Израиль остановить военную операцию в Рафахе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru