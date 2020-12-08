Художник поприветствовал регистрацию Эрмитажа в TikTok

Андрей Бильжо в эфире НСН одобрил появление профиля Эрмитажа в TikTokе.

Эрмитаж намерен освоить приложение TikTok для расширения своих виртуальных возможностей и освоения новой аудитории.

Художник Андрей Бильжо в эфире НСН поприветствовал нововведение.

Прохорова: Государство ценит новости, а не культуру

«По-моему, это отлично, так как там подростки сидят тринадцати-четырнадцати лет. Наконец, они узнают, что Рафаэль – это художник, а не черепашка-ниндзя», – сказал он.

Кроме того, директор учреждения Михаил Пиотровский сообщил, что Эрмитаж потерял 80% посетителей в этом году.

Также Бильжо в эксклюзивном интервью НСН отметил, что после выхода на пенсию у россиян нет возможности не работать. Согласно опросу ВЦИОМ, 22% респондентов планируют продолжать трудиться и после выхода на пенсию.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Владимир Песня
ТЕГИ:МузеиЭрмитажАндрей Бильжо
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры