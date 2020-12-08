Художник поприветствовал регистрацию Эрмитажа в TikTok

«По-моему, это отлично, так как там подростки сидят тринадцати-четырнадцати лет. Наконец, они узнают, что Рафаэль – это художник, а не черепашка-ниндзя», – сказал он.

Кроме того, директор учреждения Михаил Пиотровский сообщил, что Эрмитаж потерял 80% посетителей в этом году.

Также Бильжо в эксклюзивном интервью НСН отметил, что после выхода на пенсию у россиян нет возможности не работать. Согласно опросу ВЦИОМ, 22% респондентов планируют продолжать трудиться и после выхода на пенсию.

