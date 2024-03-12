Художник показала фотопробы Максима Матвеева для «Мастера и Маргариты»

Актер проходил кастинг на роль Мастера в первоначальном варианте проекта, сообщил телеграм-канал «Русское кино в топе». Эту версию киноадаптации романа Михаила Булгакова хотел снимать режиссер Николай Лебедев («Экипаж», «Легенда № 17», «Нюрнберг») в 2018 году. По словам Балабановой, тогда полет Маргариты был придуман и сделан из капель воды, а не из блесток. А сцена бала проходила над Красной площадью в небе, куда тянулась прозрачная лестница.

Однако в 2020 году команда сменилась и фильм по мотивам романа снял Михаил Локшин. Роль Мастера в картине исполнил актер Евгений Цыганов.

Ранее фильм «Мастер и Маргарита» Локшина собрал в российском прокате два миллиарда рублей.



