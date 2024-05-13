Художник Никас Сафронов оставит государству квартиру и картины
13 мая 202417:27
Член Российской академии художеств Никас Сафронов заявил, что изменил свое завещание.
«Основное намерен оставить государству — квартиру, книги, картины. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство, а Шагал все разделил при жизни», - сказал Сафронов в передаче «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.
По словам художника, он разделил свое наследство между государством и семьей почти поровну. Самое ценное, отметил Сафронов, перейдет государству, чтобы оно не было растрачено.
Ранее православный предприниматель Герман Стерлигов лишил наследства часть детей, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru