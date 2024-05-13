Художник Никас Сафронов оставит государству квартиру и картины

«Основное намерен оставить государству — квартиру, книги, картины. Пикассо, когда ушел, три института распределяли его наследство, а Шагал все разделил при жизни», - сказал Сафронов в передаче «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым.

По словам художника, он разделил свое наследство между государством и семьей почти поровну. Самое ценное, отметил Сафронов, перейдет государству, чтобы оно не было растрачено.

Ранее православный предприниматель Герман Стерлигов лишил наследства часть детей, напоминает RT.

