Экс-депутат Власов: Жириновский завещал своим детям лишь 20% состояния

Основатель и бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский передал детям лишь 20% своих средств, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» бывший депутат Госдумы Василий Власов.

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По словам политика, 70% состояния Жириновский завещал созданной им партии. 20% экс-лидер ЛДПР отдал своим детям, а оставшиеся 10 — Институту мировых цивилизаций.

В ноябре российским военным в зоне спецоперации передали беспилотники, названные в честь первого лидера ЛДПР.

Жириновский ушел из жизни 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет. В феврале политика госпитализировали в Центральную клиническую больницу с коронавирусом, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
ТЕГИ:ДепутатЛДПРВладимир Жириновский

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