Хью Джекман раскрыл возможное название третьей части «Дэдпула»

Информация появилась в комментарии Джекмана к шуточному видео с просьбой номинировать актера Райана Рейнольдса на «Оскар» за композицию «Good Afternoon» из киноленты «В духе Рождества».

Официальных данных о названии новой части фильма о Дедпуле нет. Две предыдущие названы по имени героя и содержат порядковые номера «1» и «2».

Ранее американский актер Райан Рейнольдс подтвердил, что снимается в третьей части фильма «Дедпул», над которой работают в киностудии Marvel. Об этом сообщает Comic Book.

