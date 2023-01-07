Хью Джекман раскрыл возможное название третьей части «Дэдпула»
Голливудский актер Хью Джекман в Twitter написал, что третья часть фильма «Дэдпул» может получить название «Дэдпул и Росомаха».
Информация появилась в комментарии Джекмана к шуточному видео с просьбой номинировать актера Райана Рейнольдса на «Оскар» за композицию «Good Afternoon» из киноленты «В духе Рождества».
Официальных данных о названии новой части фильма о Дедпуле нет. Две предыдущие названы по имени героя и содержат порядковые номера «1» и «2».
Ранее американский актер Райан Рейнольдс подтвердил, что снимается в третьей части фильма «Дедпул», над которой работают в киностудии Marvel. Об этом сообщает Comic Book.
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