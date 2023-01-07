Хью Джекман раскрыл возможное название третьей части «Дэдпула»

Голливудский актер Хью Джекман в Twitter написал, что третья часть фильма «Дэдпул» может получить название «Дэдпул и Росомаха».

Самым высокооплачиваемым актером второй год подряд стал Дуэйн Джонсон

Информация появилась в комментарии Джекмана к шуточному видео с просьбой номинировать актера Райана Рейнольдса на «Оскар» за композицию «Good Afternoon» из киноленты «В духе Рождества».

Официальных данных о названии новой части фильма о Дедпуле нет. Две предыдущие названы по имени героя и содержат порядковые номера «1» и «2».

Ранее американский актер Райан Рейнольдс подтвердил, что снимается в третьей части фильма «Дедпул», над которой работают в киностудии Marvel. Об этом сообщает Comic Book.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:АктерАктерыФильмКино
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры