Самым высокооплачиваемым актером второй год подряд стал Дуэйн Джонсон

Самым высокооплачиваемым актёром мира в этом году по версии Forbes стал голливудский крепыш Дуэйн Джонсон. Как сообщает RT, за год он заработал 87,5 млн долларов.

Таким образом Джонсон второй год подряд возглавил рейтинг самых дорогих актеров.

Второе место занял канадский актер Райан Рейнольдс. Звезда «Дедпула» за год обогатилась на 71,5 млн долларов.

Бронзу по гонорарам Forbes присудил Марку Уолбергу, годовой заработок которого составил 58 млн долларов.

Исполнитель роли Бэтмена Бен Аффлек заработал в этом году 55 млн долларов, сумев закрепиться на четвертой позиции топ-листа.

И замыкает пятерку самых успешных актеров 2020 года звезда кинофраншизы «Форсаж» Вин Дизель, которому выплатили 54 млн долларов.

