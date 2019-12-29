Райан Рейнольдс анонсировал третью часть «Дедпула»

Американский актер Райан Рейнольдс подтвердил, что снимается в третьей части фильма «Дедпул», над которой работают в киностудии Marvel. Об этом сообщает Comic Book.

«Да, мы сейчас всей командой работаем над ним. Мы теперь на студии Marvel, которая стала вдруг считаться высшей лигой. Это безумие», - заявил Рейнольдс.

Фильмы «Дедпут» и «Дедпул 2» до выхода на экраны «Джокера» в 2019 являлись самыми кассовыми среди картин с рейтингом R. Первые части «Дедпула» собрали свыше 780 миллионов тысяч долларов каждая.

Ранее кинокритики Кирилл Разлогов и Давид Шнейдеров в эфире НСН проанализировали составляющие успеха картины «Джокер».

