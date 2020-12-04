Президент РФ Владимир Путин считает, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. По его словам, машины будут в значительном мере контролировать человека, однако «человек должен в конечном итоге контролировать эти машины».

Об этом президент сообщил в ходе конференции Сбербанка «Искусственный интеллект - главная технология XXI века».