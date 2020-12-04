Путин считает, что искусственный интеллект никогда не заменит человека
Президент РФ Владимир Путин считает, что искусственный интеллект никогда не заменит человека. По его словам, машины будут в значительном мере контролировать человека, однако «человек должен в конечном итоге контролировать эти машины».
Об этом президент сообщил в ходе конференции Сбербанка «Искусственный интеллект - главная технология XXI века».
Путин также заявил, что в ближайшие десять лет нужно провести цифровую трансформацию всей России. По его словам, необходимо повсеместно внедрить искусственный интеллект и анализа больших данных. Власти, по его словам, планируют направить на это миллиарды рублей, передает ТАСС.
Кабмину он поручил оперативно внести законопроекты об экспериментальных правовых режимах в сфере искусственного интеллекта. В частности проекта о доступе разработчиков искусственного интеллекта к большим государственным данным.
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