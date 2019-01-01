Граждан КНР лишили «Википедии»

«Википедия» в Китае недоступна на любых языках уже более двух недель. Эту информацию сообщили в фонде «Викимедия», передает «ФедералПресс».

До этого в Китае «Википедия» была недоступна только на китайском языке. С конца апреля блокировка онлайн-энциклопедии распространилась и на версии на других языках.

