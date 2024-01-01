«Хорошего настроения!»: Мазаев пожелал россиянам оставить печали в прошлом году
1 января 202403:00
Солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в эфире НСН от всей души поздравил россиян с праздниками.
Заслуженный артист России, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в беседе с НСН поздравил россиян с Новым 2024 годом, пожелав исполнения всех желаний и достижения всех целей.
«Дорогие друзья, от всей души поздравляю всех с Новым годом и желаю исполнения всех желаний, свершения всех надежд, выполнения всех намеченных задач, здоровья крепкого, хорошего настроения и чтобы все негативное и печальное осталось в старом году. Будьте здоровы и счастливы!», - пожелал он.
Ранее лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин в интервью НСН сказал, что в плане работы 2023 год получился для него обычным, он пожелал всем добра в 2024 году.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru