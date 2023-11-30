«Хор Турецкого» выступит в Китае 1 и 2 декабря
«Хор Турецкого» выступит в Пекине и Сиане 1 и 2 декабря. Об этом рассказал председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, слова которого приводит ТАСС.
Он отметил, что «Хор Турецкого» уже сейчас начинает реализовывать программу китайско-российских культурных обменов.
Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал, что театр в 2024 году поедет в большие гастроли в Китай. По его словам, летом ожидается 12 показов спектакля «Война и мир» и 12 показов спектакля «Евгений Онегин» в КНР, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru