«Хор Турецкого» выступит в Китае 1 и 2 декабря

«Хор Турецкого» выступит в Пекине и Сиане 1 и 2 декабря. Об этом рассказал председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, слова которого приводит ТАСС.

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Он отметил, что «Хор Турецкого» уже сейчас начинает реализовывать программу китайско-российских культурных обменов.

Ранее директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок в пресс-центре НСН рассказал, что театр в 2024 году поедет в большие гастроли в Китай. По его словам, летом ожидается 12 показов спектакля «Война и мир» и 12 показов спектакля «Евгений Онегин» в КНР, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/ Евгений Одиноков
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