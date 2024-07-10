«Хор Турецкого» и «Сопрано» выступят в Гаване
Российские арт-группы «Хор Турецкого» и «Сопрано» представят программу «Песни единства» в амфитеатре исторического центра Гаваны в рамках турне по странам Латинской Америки 21 июля. Об этом сообщило посольство России на Кубе.
Отмечается, что концерт пройдет в рамках третьего международного турне коллективов по странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Группы представят русские и международные композиции.
Так, программа будет включать в себя произведения разных жанров, в том числе народные и оперные композиции, а также классические и джазовые. Выступление пройдет при поддержке Минкультуры Республики Куба, посольства РФ, а также организации историков Гаваны и амфитеатра исторического центра Гаваны.
Ранее сообщалось, что Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева в ходе гастролей в российской столице даст девять спектаклей по классическим произведениям, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru