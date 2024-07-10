«Хор Турецкого» и «Сопрано» выступят в Гаване

Российские арт-группы «Хор Турецкого» и «Сопрано» представят программу «Песни единства» в амфитеатре исторического центра Гаваны в рамках турне по странам Латинской Америки 21 июля. Об этом сообщило посольство России на Кубе.

Зарубежные гастроли принесли театрам рекордную выручку с начала пандемии

Отмечается, что концерт пройдет в рамках третьего международного турне коллективов по странам Латинской Америки и Карибского бассейна. Группы представят русские и международные композиции.

Так, программа будет включать в себя произведения разных жанров, в том числе народные и оперные композиции, а также классические и джазовые. Выступление пройдет при поддержке Минкультуры Республики Куба, посольства РФ, а также организации историков Гаваны и амфитеатра исторического центра Гаваны.

Ранее сообщалось, что Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева в ходе гастролей в российской столице даст девять спектаклей по классическим произведениям, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/ Евгений Одиноков
ТЕГИ:КонцертГастроли

Горячие новости

Все новости

партнеры