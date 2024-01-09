«Холоп 2» стал лидером проката по итогам праздничных выходных
Стартовавший в прокате 1 января фильм «Холоп 2» собрал 2 млрд 659,3 млн рублей по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино. Эта лента возглавила российский топ-5 по итогам праздничных выходных.
Сборы лидера праздничного проката 2023 года комедии «Чебурашка» к 9 января превысили 3 млрд рублей. Общие сборы в России составили 6,78 млрд рублей.
Сербский и российский актер Милош Бикович ранее рассказал, что съемки ленты «Холоп 2» принесли большое удовольствие всему актерскому составу. Создатели киноленты, по его мнению, придумали интересный и сложный сюжет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru