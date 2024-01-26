«Ходить пока сложно»: певица Анна Asti заявила об операции на ногах

Певица рассказала, что находится в отпуске и восстанавливается после операции на ногах.

«Ходить пока сложно, но все заживает как нужно, через месяц-полтора обязательно буду в строю», - написала Asti на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит запрещенной и признанной экстремистской компании Meta).

Ранее СМИ сообщали, что у певицы диагностировали синдром Келлера — заболевание костей стоп. Звезда не комментировала эту информацию.

По информации Telegram-канала Mash, певица вместе с мужем покинула Россию на фоне отмены концертов из-за участия в вечеринке в клубе «Мутабор», передает «Радиоточка НСН».

