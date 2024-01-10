Хаяо Миядзаки раскрыл, что символизирует Безликий из «Унесенных призраками»

«Этот персонаж олицетворяет неуверенного в себе человека, который постоянно цепляется за других людей, пытается всячески им угодить и понравиться. Именно поэтому, когда ему удается заслужить расположение другого, он становится больше, так как его эго достаточно напиталось», - рассказал автор.

Ярче всего эта черта раскрывается в сцене в бане, где Безликий осыпает посетителей золотом, чтобы заслужить их расположение, и в итоге сам становится столь же уродливым и жадным. Фанаты остались в восторге, а многие даже начали находить соответствия между собой и героем мультфильма.

Ранее стало известно, что Миядзаки снимет еще один мультфильм после «Мальчика и птицы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

