Хаяо Миядзаки раскрыл, что символизирует Безликий из «Унесенных призраками»
Мультипликатор Хаяо Миядзаки рассказал, кто же такой персонаж Безликий из мультфильма «Унесенные призраками».
«Этот персонаж олицетворяет неуверенного в себе человека, который постоянно цепляется за других людей, пытается всячески им угодить и понравиться. Именно поэтому, когда ему удается заслужить расположение другого, он становится больше, так как его эго достаточно напиталось», - рассказал автор.
Ярче всего эта черта раскрывается в сцене в бане, где Безликий осыпает посетителей золотом, чтобы заслужить их расположение, и в итоге сам становится столь же уродливым и жадным. Фанаты остались в восторге, а многие даже начали находить соответствия между собой и героем мультфильма.
Ранее стало известно, что Миядзаки снимет еще один мультфильм после «Мальчика и птицы», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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