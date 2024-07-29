Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

Ведущий Comedy Club Гарик Харламов назначен креативным продюсером проекта, сообщает РБК со ссылкой на ТНТ.

Гарик Харламов посмеялся над Никитой Кологривым в эфире Comedy Club

В его обязанности будет входить творческая подготовка выпусков, в том числе организация работы сценаристов, контроль за написанием номеров и определение актуальной повестки. По словам комика, новые обязанности станут «неким бонусом» к резидентству в Comedy Club. «Мы хотим полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход», - отметил Харламов. Он отметил, что продолжит появляться на сцене в качестве комика и ведущего.

Ранее Гарик Харламов женился в третий раз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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