«Прощай, Comedy»: Канделаки рассказала о работе Харламова на посту продюсера проекта

По ее словам, в связи с двадцатым юбилейным сезоном Comedy Club Харламов предложил множество новых идей, которые затронули музыкальное оформление, старых и новых резидентов, а также сам юмор в проекте.

«Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: «Прощай, Comedy», — заявила Канделаки.

Следом она также выложила пост с хэштегом «Прощай, Comedy», оставив его без дополнительных комментариев.

Информация о назначении Харламова на новую должность была обнародована в конце июля 2024 года. Уточнялось, что он будет отвечать за творческую подготовку выпусков проекта. При этом сам шоумен обещал «полностью перезапустить» шоу, напоминает «Радиоточка НСН».

