«Прощай, Comedy»: Канделаки рассказала о работе Харламова на посту продюсера проекта
Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки в своем Telegram-канале рассказала об идеях шоумена Гарика Харламова на посту продюсера шоу Comedy Club.
По ее словам, в связи с двадцатым юбилейным сезоном Comedy Club Харламов предложил множество новых идей, которые затронули музыкальное оформление, старых и новых резидентов, а также сам юмор в проекте.
«Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: «Прощай, Comedy», — заявила Канделаки.
Следом она также выложила пост с хэштегом «Прощай, Comedy», оставив его без дополнительных комментариев.
Информация о назначении Харламова на новую должность была обнародована в конце июля 2024 года. Уточнялось, что он будет отвечать за творческую подготовку выпусков проекта. При этом сам шоумен обещал «полностью перезапустить» шоу, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru