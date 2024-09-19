Харламов объявил о закрытии «старого» Comedy Club и открытии «нового»

Последний выпуск Comedy Club выйдет в эфир 20 сентября, после чего юмористическое шоу закрывается, сообщила пресс-служба «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение».

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«Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», - приводится в релизе цитата креативного продюсера программы Гарика Харламова.

Однако в интервью РБК шоумен сообщил, что с 20 сентября стартует новый сезон проекта.

Ранее сообщалось, что 20-й сезон шоу будет представлен в обновленном формате. В конце июля 2024 года креативным продюсером Comedy Club стал Гарик Харламов и заявил о намерении перезагрузить проект, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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