Харламов объявил о закрытии «старого» Comedy Club и открытии «нового»
Последний выпуск Comedy Club выйдет в эфир 20 сентября, после чего юмористическое шоу закрывается, сообщила пресс-служба «Газпром-медиа Развлекательное Телевидение».
«Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», - приводится в релизе цитата креативного продюсера программы Гарика Харламова.
Однако в интервью РБК шоумен сообщил, что с 20 сентября стартует новый сезон проекта.
Ранее сообщалось, что 20-й сезон шоу будет представлен в обновленном формате. В конце июля 2024 года креативным продюсером Comedy Club стал Гарик Харламов и заявил о намерении перезагрузить проект, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Худеющим россиянам рассказали, сколько воды в день необходимо пить
- ВСУ потеряли почти 15 тысяч солдат с начала вторжения в Курскую область
- Медиахолдинг News Media объявил о ребрендинге
- В МХТ опровергли информацию о госпитализации Константина Хабенского
- СМИ: Телефон москвича взорвался во время атаки в Ливане
- Харламов объявил о закрытии «старого» Comedy Club и открытии «нового»
- Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить Украине удары вглубь России
- ФТС обнаружила лабораторию по производству метадона в Московской области
- Адвокаты сооснователя Wildberries Бакальчука обвинили следствие в давлении
- Борис Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru