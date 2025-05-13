Российскому зрителю Кёстендиль известен по роли Шахин Гирей Хана в сериале «Великолепный век. Империя Кёсем».

Эркан Колчак Кёнстендиль выступит в составе сборной Турции. По словам Эркана, турецкая команда, состоящая из звёзд музыки и кинематографа, приедет в столицу России не только демонстрировать красивый футбол, но и побеждать.

Турнир среди 16 команд артистов из разных стран пройдёт в Москве с 7 по 15 июня 2025 года.

