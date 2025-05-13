Звезда сериала «Великолепный век» сыграет в футбол в Москве
Турецкий актер и режиссер Эркан Колчак Кёстендиль примет участие в Международном футбольно-музыкальном фестивале «Арт-футбол» 2025.
Российскому зрителю Кёстендиль известен по роли Шахин Гирей Хана в сериале «Великолепный век. Империя Кёсем».
Эркан Колчак Кёнстендиль выступит в составе сборной Турции. По словам Эркана, турецкая команда, состоящая из звёзд музыки и кинематографа, приедет в столицу России не только демонстрировать красивый футбол, но и побеждать.
Турнир среди 16 команд артистов из разных стран пройдёт в Москве с 7 по 15 июня 2025 года.
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