Кинокритик BadComedian порадовался за «Оскар» «Годзиллы» на фоне триумфа «Оппенгеймера»
«Оппенгеймер» является одним из самых громких фильмов 2023 года, его соперником можно назвать только «Барби», отметил в эфире НСН Евгений Баженов.
Фильм «Оппенгеймер» ожидаемо получил семь статуэток Американской киноакадемии, у него не было достойных конкурентов, заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН.
Ранее завершилась 96-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Абсолютным триумфатором стал «Оппенгеймер», который принес своим создателям семь наград. Фильм о создателе атомной бомбы признан лучшим, сыгравший в нем главную роль ирландец Киллиан Мерфи удостоен награды как лучший актер. Кроме того, «Оппенгеймер» отмечен статуэтками в номинациях «Лучший монтаж», «Лучшая операторская работа», «Лучший саундтрек». Награды получили Кристофер Нолан («За лучшую режиссуру») и Роберт Дауни-младший (за лучшую мужскую роль второго плана).
«Фильм хорош. У него, по сути, не было достойных конкурентов. Фильмы Нолана всегда зрителем замечаются. Здесь еще тема серьезная и подход, это один из самых громких фильмов года. Он соперничает только с «Барби», но давать этой картине награду за лучший фильм было бы странно… Больше уходят в драму, серьезное кино. «Оскар» – это награда очень крупным проектам, выжимательным. «Оппенгеймер» идеально подходит под это все. Никто не осудит то, что этому фильму дали награду», – сказал Баженов.
Он также отметил фильм «Годзилла: Минус один», который получил «Оскар» в номинации «Лучшие визуальные эффекты».
«Очень порадовался за фильм «Годзилла», за то, что он получил «Лучший визуальный эффект». Фильм с 15 млн долларов бюджета... Это очень смешной бюджет по голливудским меркам, но картина умудрилась получить «Оскар». Это показывает, что даже кино с небольшим бюджетом способно получить крупнейшую награду», – указал собеседник НСН.
Кроме того, кинокритик заявил, что премия Американской академии в этом году была «веселее», чем в прошлом.
«Сама премия была проведена гораздо лучше, чем в прошлом году. Были придуманы интересные штуки, она была повеселее, пободрее, чем в предыдущем году. В 2023 году она была унылая, негативная, еле можно было ее вытерпеть. Ее сценарно продумали лучше», – резюмировал Баженов.
Церемония вручения наград Американской академии кинематографических искусств и наук прошла в ночь на 11 марта в театре «Долби» в Голливуде. В январе Евгений Баженов говорил в интервью НСН, что главными претендентами на «Оскар» являются «Оппенгеймер» и исполнивший там главную роль Киллиан Мерфи, передает «Радиоточка НСН».
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