Кинокритик BadComedian порадовался за «Оскар» «Годзиллы» на фоне триумфа «Оппенгеймера»

Фильм «Оппенгеймер» ожидаемо получил семь статуэток Американской киноакадемии, у него не было достойных конкурентов, заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН.

Ранее завершилась 96-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Абсолютным триумфатором стал «Оппенгеймер», который принес своим создателям семь наград. Фильм о создателе атомной бомбы признан лучшим, сыгравший в нем главную роль ирландец Киллиан Мерфи удостоен награды как лучший актер. Кроме того, «Оппенгеймер» отмечен статуэтками в номинациях «Лучший монтаж», «Лучшая операторская работа», «Лучший саундтрек». Награды получили Кристофер Нолан («За лучшую режиссуру») и Роберт Дауни-младший (за лучшую мужскую роль второго плана).