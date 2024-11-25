«Хайп на Достоевском?»: Сравнение Раскольникова с бомжом назвали провокацией
Ценители классики после слов Янковского могут не поверить в «нового экранного убийцу старушек», при этом сам Достоевский писал о совести, страхах и переживаниях, не пытаясь сыграть на «шумихе», сказала в эфире НСН Анна Данилина.
Раскольников Достоевского был беден и плохо одет, но его некорректно сравнивать с бомжами, заявила в интервью НСН редактор художественной литературы группы компаний «ЛитРес» Анна Данилина.
Ранее актер Иван Янковский, сыгравший главную роль в сериале Владимира Мирзоева «Преступление и наказание», сообщил, что месяц изучал жизнь бездомных в США, чтобы войти в образ Раскольникова. Анна Данилина объяснила, почему не согласна с таким сравнением.
«Сравнение Раскольникова с американским бездомным кажется забавным, но не вполне корректным. Стоит только представить себе образ человека без определенного места жительства и сопоставить с тем, как сам Достоевский описывал главного героя романа "Преступление и наказание": "замечательно хорош собою, с прекрасными темными глазами, темно-рус, ростом выше среднего, тонок и строен". Да, молодой студент-ипохондрик был "задавлен бедностью" и полон "злобного презрения", снимал каморку в Петербурге, которая больше походила на шкаф, чем на комнату, и из-за стесненных обстоятельств "был до того худо одет, что иной, даже и привычный человек, посовестился бы днем выходить в таких лохмотьях на улицу". Возможно, последнее и натолкнуло актера Ивана Янковского на такое нелестное сравнение, но согласиться с этим сложно», - сказала Данилина.
По ее мнению, резонансные высказывания Янковского могут быть попыткой привлечь внимание к сериалу, однако есть риск отпугнуть поклонников классического Достоевского.
«Сравнение Раскольникова с американским бездомным больше похоже на провокацию, чтобы привлечь внимание к сериалу. Но хотелось бы, чтобы поклонники Янковского обратились после просмотра к книге. Важно знать первоисточник киноадаптаций (тем более, когда действие перенесено в наши дни), чтобы составить собственное представление, насколько киношный образ передает дух классического произведения. Зрители с классическим восприятием героя могут и не поверить в достоверность нового экранного убийцы старушек именно из-за заложенного актером образа», - пояснила эксперт.
Редактор художественной литературы «ЛитРес» также объяснила, почему Достоевского нельзя считать писателем, «хайповавшим» на резонансных темах своего времени.
«Что касается вопроса, хайповал ли Федор Михайлович в своих произведениях, по большей части Достоевский поднимал остросоциальные темы бедности, неравенства, отношений между людьми, писал о роли веры в жизни человека, духовном росте или падении, темных мотивах человеческих поступков, важности совести и принятия последствий, проблеме отцов и детей, взросления и разочарования от несбывшихся ожиданий – наших или общества. Даже в юмористических сочинениях вроде "Чужая жена и муж под кроватью" бросается в глаза тонкая ирония автора над ревнивым супругом, его переживаниями и страхами, а не злая карикатура. Можно ли назвать всё это хайпом? Не хочется морализаторства, но вряд ли. Ведь хайп даже переводится как "шумиха" и "надувательство", а книги Достоевского полны актуальных и важных вопросов, которые помогают задуматься и сделать для себя выводы. Эйнштейн как-то сказал: "Достоевский даёт мне больше, чем любой научный мыслитель". А что дает хайп? Вот и ответ», - заключила собеседница НСН.
Блогер и кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) ранее заявил «Радиоточке НСН», что считает нормальным и адекватным то, что Янковский вдохновлялся бомжами, готовясь к роли в сериале Мирзоева.
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