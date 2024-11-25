«Хайп на Достоевском?»: Сравнение Раскольникова с бомжом назвали провокацией

Раскольников Достоевского был беден и плохо одет, но его некорректно сравнивать с бомжами, заявила в интервью НСН редактор художественной литературы группы компаний «ЛитРес» Анна Данилина.

Ранее актер Иван Янковский, сыгравший главную роль в сериале Владимира Мирзоева «Преступление и наказание», сообщил, что месяц изучал жизнь бездомных в США, чтобы войти в образ Раскольникова. Анна Данилина объяснила, почему не согласна с таким сравнением.