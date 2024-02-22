Хабенский поставит «Чайку» в МХТ имени Чехова

Для Хабенского это будет режиссерский дебют в театре. Он назвал «Чайку» знаковым спектаклем для МХТ.

При этом сам худрук не будет исполнять роль в постановке. Дата премьеры пока не названа.

Ранее Московский академический театр сатиры полностью восстановил работу после пожара. Спектакли идут как на Основной сцене, так и на Чердаке, отмечает «Радиоточка НСН».

