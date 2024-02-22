Хабенский поставит «Чайку» в МХТ имени Чехова
22 февраля 202421:19
Художественный руководитель - директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский поставит на сцене театра пьесу «Чайка», пишет ТАСС.
Для Хабенского это будет режиссерский дебют в театре. Он назвал «Чайку» знаковым спектаклем для МХТ.
При этом сам худрук не будет исполнять роль в постановке. Дата премьеры пока не названа.
Ранее Московский академический театр сатиры полностью восстановил работу после пожара. Спектакли идут как на Основной сцене, так и на Чердаке, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru