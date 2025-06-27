Хабенский объяснил, почему не хочет перепевать Высоцкого
Булат Окуджава мечтал, чтобы его песням сделали профессиональную аранжировку, а в песнях Высоцкого ничего «доделывать» не нужно, заявил спецкору НСН Константин Хабенский.
Народный артист России, худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский объяснил специальному корреспонденту НСН, почему он не планирует перепевать хиты Владимира Высоцкого.
Рок-коллектив «Ундервуд» представил трибьют-пластинку Булату Окуджаве под названием «Проект О». В релиз вошли 13 композиций в электроаранжировках. Альбом посвящен 100-летию музыканта, которое отмечалось 9 мая. Хабенский отметил, что песни Булата Окуджавы нуждались в новых ритмах.
«У нас нет в планах никаких проектов с песнями Владимира Высоцкого, потому что я не считаю, что его надо перепевать или как-то доделывать. На мой личный взгляд, та поэзия Булата Окуджавы нуждается в большей энергии и новых свежих ритмах. Кстати, те, кто знал Окуджаву и приходил к нам на концерты, говорили, что его потайным и вечным желанием были профессиональные аранжировки его песен. В этом мы угадали, попали. Дальше – на любителя: кому-то что-то понравится, кому-то – нет», - сказал Хабенский на пресс-конференции, посвященной подведению итогов завершающегося театрального сезона.
По его словам, гастроли «Проект О» завершатся уже в декабре 2025 года.
«Этот проект пока существует, мы возим его по разным городам. Мы закончим его в декабре этого года концертом в Санкт-Петербурге. Дальше я уже пойду своей дорогой, потому что я – не музыкант и не певец. Мы немного покатали этот проект по настоянию моих друзей из группы «Ундервуд», делясь нашей радостью со зрителями», - заключил собеседник НСН.
Сочинения Окуджавы в «Проекте О» сыграны в том числе в джазовом ключе («Песенка о голубом шарике»), а также с симфоническими элементами («На фоне Пушкина снимается семейство»). Участники рок-группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко рассказывали НСН, что не поклонники коллабораций, однако готовы охотно сотрудничать с талантливыми друзьями.
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