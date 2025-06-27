Хабенский объяснил, почему не хочет перепевать Высоцкого

По его словам, гастроли «Проект О» завершатся уже в декабре 2025 года.

«Этот проект пока существует, мы возим его по разным городам. Мы закончим его в декабре этого года концертом в Санкт-Петербурге. Дальше я уже пойду своей дорогой, потому что я – не музыкант и не певец. Мы немного покатали этот проект по настоянию моих друзей из группы «Ундервуд», делясь нашей радостью со зрителями», - заключил собеседник НСН.

Сочинения Окуджавы в «Проекте О» сыграны в том числе в джазовом ключе («Песенка о голубом шарике»), а также с симфоническими элементами («На фоне Пушкина снимается семейство»). Участники рок-группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко рассказывали НСН, что не поклонники коллабораций, однако готовы охотно сотрудничать с талантливыми друзьями.

