«У нас есть фильмы – визитные карточки. Например, «Иван Васильевич меняет профессию» снят в Ростове Великом. Можно прямо пройтись по местам, где ходил Иван Грозный, все посмотреть и потрогать своими руками. У нас много таких фильмов: и «Большая перемена», и «Афоня». К нам очень много режиссеров приезжают снимать фильмы, потому что у нас такая земля – столица Золотого кольца. По Ярославской области можно всю историю страны изучать. Это и Ярославль, и Ростов Великий, это Переславль-Залесский, это Углич, Рыбинск, Мышкин», - рассказал он.

Ранее Евраев в пресс-центре НСН рассказал, что в 2025 году на кинофестивале детских и семейных фильмов «В кругу семьи», который проходит в Ярославле, приняли участие 43 страны, было показано 157 картин.

