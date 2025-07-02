«Китайцы сами очень много снимают военных фильмов, им нравится такой жанр, кино про войну часто крутят по телевидению на многих местных каналах. В свое время фильм “Сталинград” Федора Бондарчука очень хорошо прошел у них на экранах. Если это будет совпадать с концепцией фестиваля, у нашего кино очень хорошие шансы. Кроме того, как и во всем мире, самый популярный жанр в Китае — комедия. Но на фестиваль выдвигается обычно “умное” кино, в котором затрагиваются социальные проблемы. Как и на любом фестивале, все зависит от других участников конкурса, от состава жюри, тематики. Правила фестивальной жизни примерно одинаковые, страна значения не имеет», — сказала Ромодановская.

Ранее Ромодановская заявила, что успех российских телепроектов на китайском рынке будет зависеть от объемов вливаний с российской стороны в эту продукцию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

