Российские фильмы про войну покорят кинофестивали в Китае
В Китае большим спросом пользуется военное кино и комедии, однако на фестивале пользуются успехом фильмы, которые затрагивают социальную проблематику, сказала НСН Нина Ромодановская.
Российские фильмы про Великую Отечественную войну смогли бы завоевать награды на кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества, поскольку в Китае ценят военные фильмы. Об этом НСН заявила главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
Кинофестиваль стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет с 3 по 7 июля в китайском Чунцине. В программе фестиваля заявлено пять российских картин, передает пресс-служба Роскино. Компания также представит каталог отечественных проектов на сопутствующем кинорынке. По мнению Ромодановской, у России неплохие шансы на награды, если отечественный кинематограф будет представлен военными фильмами.
«Китайцы сами очень много снимают военных фильмов, им нравится такой жанр, кино про войну часто крутят по телевидению на многих местных каналах. В свое время фильм “Сталинград” Федора Бондарчука очень хорошо прошел у них на экранах. Если это будет совпадать с концепцией фестиваля, у нашего кино очень хорошие шансы. Кроме того, как и во всем мире, самый популярный жанр в Китае — комедия. Но на фестиваль выдвигается обычно “умное” кино, в котором затрагиваются социальные проблемы. Как и на любом фестивале, все зависит от других участников конкурса, от состава жюри, тематики. Правила фестивальной жизни примерно одинаковые, страна значения не имеет», — сказала Ромодановская.
Ранее Ромодановская заявила, что успех российских телепроектов на китайском рынке будет зависеть от объемов вливаний с российской стороны в эту продукцию. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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