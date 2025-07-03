«В 2023 году было 42 фильма из девяти стран, которые показывались в рамках фестиваля. В 2024 году участвовало уже 76 фильмов и 39 стран, а в 2025 году - 157 фильмов и 43 страны. Было более 2,5 тысяч заявок из 121 страны мира. Кинофестиваль набирает популярность, и, конечно, наша задача сделать так, чтобы он становился все более масштабным и чтобы у нас вообще все страны мира участвовали. Для нас очень важен зритель. В прошлом году у нас было более десяти тысяч зрителей, которые посмотрели показы. Думаю, потом эта цифра будет значительно больше. Фестиваль проходит и в Ярославле, и в Рыбинске, и в Тутаеве, и в Борисоглебском», - рассказал он.

Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская заявила НСН, что российские фильмы про Великую Отечественную Войну смогли бы завоевать награды на кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества, поскольку в Китае ценят военные фильмы.

