Глава Ярославской области: На кинофестивале «В кругу семьи» покажут фильмы из 43 стран
В 2025 году на кинофестивале детских и семейных фильмов «В кругу семьи» приняли участие 43 страны, было показано 157 картин, рассказал в пресс-центре НСН Михаил Евраев.
В Ярославле 5 июля стартует XX Международный кинофестиваль семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в пресс-центре НСН рассказал, что численность картин и участвующих стран в фестивале с каждым годом только растет.
«В 2023 году было 42 фильма из девяти стран, которые показывались в рамках фестиваля. В 2024 году участвовало уже 76 фильмов и 39 стран, а в 2025 году - 157 фильмов и 43 страны. Было более 2,5 тысяч заявок из 121 страны мира. Кинофестиваль набирает популярность, и, конечно, наша задача сделать так, чтобы он становился все более масштабным и чтобы у нас вообще все страны мира участвовали. Для нас очень важен зритель. В прошлом году у нас было более десяти тысяч зрителей, которые посмотрели показы. Думаю, потом эта цифра будет значительно больше. Фестиваль проходит и в Ярославле, и в Рыбинске, и в Тутаеве, и в Борисоглебском», - рассказал он.
Ранее главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская заявила НСН, что российские фильмы про Великую Отечественную Войну смогли бы завоевать награды на кинофестивале стран Шанхайской организации сотрудничества, поскольку в Китае ценят военные фильмы.
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