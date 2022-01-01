Грымов назвал три спектакля, которые должен посетить каждый

Худрук театра «Модерн» Юрий Грымов рекомендовал к просмотру знаменитые спектакли - от классики литературы до классики рока. 

Среди самых интересных, заслуживающих внимания широкой публики спектаклей в 2022 году режиссер Юрий Грымов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал «Войну и мир», а также постановку «Нирвана», посвященную музыканту-легенде.

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«Первый спектакль называется «Дон Жуан» с прекрасным Женей Цыгановым. Второй спектакль и третий я хочу порекомендовать от театра «Модерн»: это спектакль «Война и мир» и спектакль «Нирвана», посвященный Курту Кобейну. Это диапазон интересов, потому что там везде есть человек», - резюмировал Грымов.

Генеральная репетиция спектакля «Моцарт «Дон Жуан» прошла в «Мастерской Петра Фоменко». В главной роли — Евгений Цыганов. Постановку называют будущим театральным хитом и прочат премии. «Война и мир. Русский Пьер» — оригинальная театральная постановка Юрия Грымова, подготовка к которой шла более трех лет. Соавтором пьесы выступил Александр Шишов. Спектакль «Нирвана» в свою очередь представляет собой пронзительную историю музыканта-легенды, который находится в постоянной борьбе с собственными демонами.

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ФОТО: пресс-служба театра "Модерн"
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