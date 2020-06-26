Грымов напомнил о заслуге «Унесенных ветров» для темнокожих актеров
Фильм «Унесенные ветром» снова стал доступен на HBO. Ранее киноленту убрали с сервиса на фоне массовых протестов в США.
Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов напомнил слушателям НСН, что Хэтти Макдэниел, сыгравшая Мамушку в фильме, стала первой темнокожей актрисой, которая получила премию «Оскар».
«Напомню, фильм убрали, потому что они посчитали, что он расистский. На самом деле, «Унесенные ветром» – это великий фильм. И те люди, которые его убирали, забыли одну маленькую вещь. Там играла темнокожая актриса, которая стала первой среди темнокожих в мире, кто получил «Оскар». Таким образом, убрав этот фильм, они тоже совершили расистский поступок. Вообще, мир переживает какие-то непростые времена. То, что называется политкорректностью, превращается в какой-то медицинский, клинический случай», – прокомментировал он.
Кроме того, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов в эксклюзивном интервью НСН отметил, что именно работники культуры будут «лечить» людей после карантина от депрессии и стресса.
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