Грымов напомнил о заслуге «Унесенных ветров» для темнокожих актеров

Фильм «Унесенные ветром» снова стал доступен на HBO. Ранее киноленту убрали с сервиса на фоне массовых протестов в США.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов напомнил слушателям НСН, что Хэтти Макдэниел, сыгравшая Мамушку в фильме, стала первой темнокожей актрисой, которая получила премию «Оскар».