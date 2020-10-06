Группа «Ундервуд» боится за срыв юбилейного концерта из-за коронавируса
Все отрасли, связанные с массовыми мероприятиями, угасают на фоне пандемии, заявил в эфире НСН лидер группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко.
В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина. В частности, обсуждается возможность возврата пропускного режима, пишут «Ведомости». За последние сутки в столице выявили более трех с половиной тысяч случаев коронавируса. По всей стране – почти 11 тысяч. Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал, чтобы власти обсуждали повторное введение в стране режима самоизоляции.
В связи с этим музыкант Владимир Ткаченко признался в эфире НСН, что не уверен, состоится ли концерт в честь юбилея группы «Ундервуд».
«Все отрасли, которые связаны с массовыми мероприятиями, угасают. У нас на 4 декабря запланирован юбилейный концерт, не знаю, будут ли еще действовать карантинные меры к тому времени или нет. Одному Богу известно и, может быть, российскому правительству. Все же, очень хочется, чтобы концерт состоялся», — сказал он.
Кроме того, Ткаченко в эксклюзивном интервью НСН выразил мнение, что коронавирусом неизбежно переболеют все.
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