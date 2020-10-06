Группа «Ундервуд» боится за срыв юбилейного концерта из-за коронавируса

В мэрии Москвы задумались об ужесточении карантина. В частности, обсуждается возможность возврата пропускного режима, пишут «Ведомости». За последние сутки в столице выявили более трех с половиной тысяч случаев коронавируса. По всей стране – почти 11 тысяч. Тем временем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал, чтобы власти обсуждали повторное введение в стране режима самоизоляции.

В связи с этим музыкант Владимир Ткаченко признался в эфире НСН, что не уверен, состоится ли концерт в честь юбилея группы «Ундервуд».