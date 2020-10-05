В России концертная отрасль потеряла 30 млрд рублей из-за коронавируса

Глава компании SAV Entertainment Надежда Соловьёва заявила, что из-за отмены концертов в условиях пандемии коронавируса частные агентства в России потеряли более 30 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным билетных операторов, доходы от концертной деятельности приносили частникам примерно 40 млрд рублей в год. Так как сейчас отрасль работает максимум на 5-7%, то, по мнению Соловьёвой, потери превысят 30 млрд рублей, а с учётом текущей ситуации, возрождения рынка она ждёт не раньше весны-лета 2021 года.

Кроме этого глава SAV Entertainment уточнила, что большие концерты иностранных артистов переносятся на весну следующего года и более позднее время, стадионные выступления станут возможны не раньше мая, а концерты российских артистов планируются и в ближайшее время. Соловьёва подчеркнула, что в индустрии работает около полумиллиона человек, которые нуждаются в помощи.

Президент концертного холдинга Berin Iglesias Art Максим Берин рассказал, что отрасль «с сомнением смотрит на 2021 год, стараются планировать на 2022-2023 год». А глава группы компаний NCA Михаил Шурыгин считает, что «никто не может предвидеть выход из сложившейся ситуации и порядка 30-40% промоутерских компаний прекратят свое существование или превратятся во что-то другое».

