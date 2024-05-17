Группа The Hatters выпустила саундтрек к фильму «Майор Гром: Игра»

Группа The Hatters представила саундтрек к фантастическому боевику «Майор Гром: Игра», сообщили в пресс-службе Яндекс Музыки.

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«Авторы картины выстроили свой собственный Петербург, существующий в сказочной киновселенной, но сохранивший атмосферу настоящей Северной столицы. И я очень рад, что на улицах этого мета-Петербурга теперь играют песни Шляпников», — цитирует солиста группы Юрия Музыченко «Газета.Ru».

Накануне основатель издательства Bubble Comics Артем Габрелянов, являющийся также продюсером и сценаристом фильма «Майор Гром: Игра», в интервью НСН рассказал о саундтреке и звездах супергеройской картины, выступив культурным гидом по Вселенной комиксов.

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ФОТО: НСН / Ольга Махалова
ТЕГИ:ФильмМузыкаМузыкантыПесняThe Hatters

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