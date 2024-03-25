Группа «Пикник» запланировала концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Группа «Пикник» планирует провести вечер памяти жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом говорится в сообщении на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Петербургский БКЗ «Октябрьский» удалил анонс концерта «Пикника» 27 марта

Музыканты напомнили, что следующий концерт в их графике заявлен на 27 марта, он должен пройти в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.

«В данный момент группа "Пикник", Международный симфонический оркестр "Таврический" и организатор фонд "ЕВА" ищут возможность проведения вечера памяти», — сообщил коллектив.

Средства от концерта направят пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии.

Ранее Фонд развития культуры «ЕВА» сообщил изданию «Фонтанка», что вопрос проведения концерта «Пикника» в Петербурге обсуждается. В организации отметили, что музыканты хотели бы выступить, однако и у группы, и у оркестра сгорели все инструменты и оборудование.

В минувшую пятницу перед выступлением «Пикника» в «Крокус Сити Холле» в зал вошли вооруженные люди, которые открыли огонь по зрителям и устроили пожар. Жертвами теракта стали 137 человек, пострадали 180, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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