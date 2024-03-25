Группа «Пикник» запланировала концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»
Группа «Пикник» планирует провести вечер памяти жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом говорится в сообщении на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».
Музыканты напомнили, что следующий концерт в их графике заявлен на 27 марта, он должен пройти в БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербурге.
«В данный момент группа "Пикник", Международный симфонический оркестр "Таврический" и организатор фонд "ЕВА" ищут возможность проведения вечера памяти», — сообщил коллектив.
Средства от концерта направят пострадавшим и семьям погибших в результате трагедии.
Ранее Фонд развития культуры «ЕВА» сообщил изданию «Фонтанка», что вопрос проведения концерта «Пикника» в Петербурге обсуждается. В организации отметили, что музыканты хотели бы выступить, однако и у группы, и у оркестра сгорели все инструменты и оборудование.
В минувшую пятницу перед выступлением «Пикника» в «Крокус Сити Холле» в зал вошли вооруженные люди, которые открыли огонь по зрителям и устроили пожар. Жертвами теракта стали 137 человек, пострадали 180, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru