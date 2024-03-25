Петербургский БКЗ «Октябрьский» удалил анонс концерта «Пикника» 27 марта
Группа «Пикник» выступит 27 марта в большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге, сообщила площадка в своем Telegram-канале.
«27 марта концерт группы "Пикник" состоится», — говорится в сообщении.
Позже запись была удалена из Telegram-канала.
Ранее коллектив должен был выступить с симфоническим оркестром в подмосковном «Крокус Сити Холле», концерты запланировали на 22 и 23 марта. Однако перед выступлением «Пикника» в минувшую пятницу в концертный зал вошли вооруженные люди, которые открыли огонь по зрителям и устроили пожар. В результате погибли 137 человек, пишет Ura.ru. Также известно о 180 пострадавших.
После ЧП было возбуждено уголовное дело о теракте, правоохранители задержали четырех подозреваемых. Злоумышленников обвинили в совершении теракта в составе организованной группы и арестовали до 22 мая.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru