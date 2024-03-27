Группа «Пикник» опубликовала песню в память о жертвах теракта в «Крокусе»

Группа «Пикник» выпустила ролик с песней «За невинно убиенных» в память о жертвах теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.

Группа «Пикник» запланировала концерт памяти жертв теракта в «Крокус Сити Холле»

Накануне группа разместила ролик, в котором композиция «За невинно убиенных» звучит на фоне горящей свечи. Впервые песня вышла на альбоме «Пикника» «Немного огня», выпущенном в 1994 году, напоминает телеканал «360».

«Из огня в огонь, из слова в слово / Душа душу зажигает. / В небесах охрипший ветер / Отпеванье начинает», — поется в песне.

В минувшую пятницу перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» в здание вошли вооруженные люди, которые открыли стрельбу по зрителям и устроили пожар. Жертвами теракта стали 139 человек, еще 182 пострадали.

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ФОТО: НСН / Ольга Махалова
ТЕГИ:ТерактПесняПикник

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