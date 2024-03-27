Группа «Пикник» опубликовала песню в память о жертвах теракта в «Крокусе»

На лечении в Москве остаются 60 пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» Мэр Москвы поблагодарил всех, кто помогал в ликвидации последствий теракта Бизнес Москвы направил 215 млн рублей на помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте Кафе «Чайхана» подозреваемого в теракте в «Крокусе» закрыто Город выставил на торги здание спортивного назначения В выходные температура воздуха в столице приблизится к плюс 15-ти градусам