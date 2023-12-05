Группа «Мастер» объявила о прекращении сотрудничества с Андреем Большаковым
Рок-группа «Мастер» в своих соцсетях объявила, что вынуждена прекратить сотрудничество с одним из основателей коллектива Андреем Большаковым.
В сообщении говорится, что причиной разрыва стали негативные высказывания музыканта в адрес группы, её участников и поэтов.
«А такое поведение противоречит нашим ценностям и этическим принципам», - указано в заявлении.
Ранее рок-музыкант Борис Гребенщиков (признан в РФ иноагентом) в интервью Financial Times заявил, что ушёл из основанной им группы «Аквариум» потому, что «некоторые люди» в его коллективе «вдруг стали патриотами Z», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru