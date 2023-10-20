Актер и телеведущий Евгений Дятлов рассказал, зачем ушел из группы «АукцЫон»

Известный актер и телеведущий Евгений Дятлов в 80-х годах был участником популярной рок-группы «АукцЫон» и участвовал в записи альбома «Как я стал предателем». Об этом заслуженный артист России рассказал в интервью Юлии Меньшовой на её YouTube-канале.

Нейросети против музыкантов: «Русский рок продержится еще 10 лет!»

Он рассказал, что проработал в «АукцЫоне» недолго и покинул группу из-за своих амбиций.

«Я хотел быть фронтменом», - объяснил Дятлов.

По его словам, к нему обратились ребята из ленинградского музыкального рок-коллектива «Присутствие» после того, как от них ушел их фронтмен Игорь Семенов.

«Они были ориентированы на западный хард-рок, и так как я его любил, то ушел. Потом я об этом жалел», — признался Дятлов.

Ранее Лидер группы «АнимациЯ» Константин Кулясов рассказал о дебютной книге и путешествиях, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:ТелеведущийАукцыонМузыкантыАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры