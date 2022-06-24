Little Big сообщила о переезде в Лос-Анджелесе

Российская музыкальная группа Little Big сообщила, что теперь базируется в Лос-Анджелесе (США).



«Little Big — панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса», - сообщается на главной странице сайта.

Группа была создана в Санкт-Петербурге в 2013 году. В текущий состав входят солист Илья Прусикин, диджей Сергей Макаров, Софья Таюрская и Антон Лиссов (вокал).

В 2020 году группа Little Big была выбрана представителями России на конкурсе «Евровидение». Их песня «Uno» собрала больше всех просмотров на YouTube-канале конкурса. Выступления Little Big не состоялось из-за отмены «Евровидения» в связи с распространением коронавирусной инфекции.

