Little Big сообщила о переезде в Лос-Анджелесе
Российская музыкальная группа Little Big сообщила, что теперь базируется в Лос-Анджелесе (США).
«Little Big — панк-поп-рейв-группа из Лос-Анджелеса», - сообщается на главной странице сайта.
Группа была создана в Санкт-Петербурге в 2013 году. В текущий состав входят солист Илья Прусикин, диджей Сергей Макаров, Софья Таюрская и Антон Лиссов (вокал).
В 2020 году группа Little Big была выбрана представителями России на конкурсе «Евровидение». Их песня «Uno» собрала больше всех просмотров на YouTube-канале конкурса. Выступления Little Big не состоялось из-за отмены «Евровидения» в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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