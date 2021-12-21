Группа «Кино» отправится в общероссийский тур в честь 60-летия Цоя

Выступления приурочены к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя. На концертах будет звучать оцифрованная многоканальная запись вокала Цоя. На сцене будут присутствовать басисты Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист группы Юрий Каспарян.

Программа расширится песнями, которые музыканты еще не исполняли после воссоединения. Какие именно песни войдут в программу концертов, пока держится в секрете.

Гастроли начнутся 21 июня 2022 года в Санкт-Петербурге, в день рождения Цоя. 2 июля музыканты выступят в Москве.

Ранее музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко поделился со слушателями НСН своей любовью к творчеству Цоя и группе «Кино».

