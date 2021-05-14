Группа «Кино» после воссоединения даст несколько концертов

Коллектив выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, а также в Киеве и Риге.

Выступления будет продюсировать сын Виктора Цоя Александр, который известен группы по песне «Саша». В составе группы вновь сыграют Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян.

Ранее музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко поделился со слушателями НСН своей любовью к творчеству Цоя и группе «Кино».

