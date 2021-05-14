Группа «Кино» после воссоединения даст несколько концертов
Спустя 31 год после распада, группа «Кино» даст несколько концертов, сообщает «РЕН ТВ».
Коллектив выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, а также в Киеве и Риге.
Выступления будет продюсировать сын Виктора Цоя Александр, который известен группы по песне «Саша». В составе группы вновь сыграют Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян.
Ранее музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко поделился со слушателями НСН своей любовью к творчеству Цоя и группе «Кино».
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