Группа «Кино» после воссоединения даст несколько концертов

Спустя 31 год после распада, группа «Кино» даст несколько концертов, сообщает «РЕН ТВ».

Виктор Цой вернётся на все телеэкраны страны

Коллектив выступит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, а также в Киеве и Риге.

Выступления будет продюсировать сын Виктора Цоя Александр, который известен группы по песне «Саша». В составе группы вновь сыграют Александр Титов, Игорь Тихомиров и Юрий Каспарян.

Ранее музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко поделился со слушателями НСН своей любовью к творчеству Цоя и группе «Кино».

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ФОТО: РИА Новости/Ольга Головко
ТЕГИ:МузыкаМузыканты
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