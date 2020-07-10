Ткаченко: Воссоединение «Кино» – лучшее событие 2020 года
Журнал Esquire выпускает специальный номер, посвящённый лидеру группы «Кино» Виктору Цою.
Музыкант, участник группы «Ундервуд» Владимир Ткаченко поделился со слушателями НСН своей любовью к творчеству Цоя и группе «Кино».
«Если серьезно, воссоединение группы «Кино», их осенние концерты – это, возможно, лучшее, что произошло и произойдет в 2020 году с нашей страной и планетой. Надо ли говорить о том, что я очень люблю группу «Кино». Я был их страшным фанатом в юности и пронес эту фанатскую любовь до сих пор, и я страшно рад этим концертам, которые состоятся осенью, попытаюсь на них попасть. Честно говоря, меня такой факт, как «Симфоническое кино», не очень сильно возбуждал. Потому что, когда Каспарян играет с оркестром – это одно. Когда выходит Каспарян и Тихомиров – это уже совершенно другое, а когда к ним присоединяется Титов – уже нечто третье. Я видел все тизеры, я совершенно восхищен, и мое фанатское сердце дрогнуло. Но, конечно, такие возрожденческие концерты спустя 30 лет, пусть без Виктора Цоя и Густава, но они, мне кажется, нужны и важны», – сказал он.
Кроме того, музыкант Владимир Ткаченко в эксклюзивном интервью НСН выступил против предлагаемого запрета на продажу алкоголя в вагонах-ресторанах.
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