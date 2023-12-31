«Шахтеры и штрейкбрехеры»: Юрий Шевчук описал 2023-й год аллегорией

Лидер группы ДДТ в эфире НСН объяснил на «рок-н-ролльном языке», чем отличаются дающие сегодня концерты музыканты от «бастующих».

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН подвел итоги 2023 года и пожелал всем мира в наступающем 2024 году.

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«Говоря аллегориями, которых не стесняется рок-н-ролл, шахтеры бастуют, штрейкбрехеры работают, дают концерты, - вот так бы я охарактеризовал этот год. Я и группа ДДТ поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем только одного – мира!» - сказал Шевчук.

В начале 2024 года у группы ДДТ запланированы концерты в Тель-Авиве (6 января), Софии (7 января) и Белграде (10 января). При этом группа Юрия Шевчука уже третий год не дает концерты в России.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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