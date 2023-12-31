«Шахтеры и штрейкбрехеры»: Юрий Шевчук описал 2023-й год аллегорией
31 декабря 202316:40
Лидер группы ДДТ в эфире НСН объяснил на «рок-н-ролльном языке», чем отличаются дающие сегодня концерты музыканты от «бастующих».
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в эфире НСН подвел итоги 2023 года и пожелал всем мира в наступающем 2024 году.
«Говоря аллегориями, которых не стесняется рок-н-ролл, шахтеры бастуют, штрейкбрехеры работают, дают концерты, - вот так бы я охарактеризовал этот год. Я и группа ДДТ поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем только одного – мира!» - сказал Шевчук.
В начале 2024 года у группы ДДТ запланированы концерты в Тель-Авиве (6 января), Софии (7 января) и Белграде (10 января). При этом группа Юрия Шевчука уже третий год не дает концерты в России.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Буданов получил приказ ударить по Белгороду лично от Зеленского
- «Путем эксперимента»? Эксперты спорят о способах предотвратить похмелье
- Российская ПВО за сутки сбила 31 украинский беспилотник
- Медведев назвал разгром неофашизма главной задачей РФ в 2024 году
- На Пхукете во время прогулки на катере погибла россиянка
- «Отмененные» артисты на новом шоу Евгения Плющенко: «Русалочка» - романтика на льду
- В Шебекинском округе при обстреле ВСУ погиб человек
- В Курске отключат подсветку административных зданий после трагедии в Белгороде
- Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
- Фильм «Майор Гром: Игра» выйдет в мае 2024 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru